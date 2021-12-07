Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2012 sezonunun 5. Yarışı olan Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi’ni 1 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Gece rallisi olarak organize edilen Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi saat 19:00’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyünden verilen startla başladı.Gece rallileri gündüz yapılan rallilere göre daha zor bir ralli olmasına rağmen katılım ve ilgi gündüz rallileri kadar çok olmaktadır. Zorluğu ise otomobil içinde okunması gereken yol notları, zaman tutma için kullanılan kronometreler, hızını gösteren taplolar ve hız göstergesini görebilmek için otomobil içinde yeterince aydınlatma yapılması gerekmektedir.Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi ise herzaman ilklere imza atan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği ilk gece klasik otomobil rallisi olma özelliği taşıyan bir ralliydi.Üç özel etaptan oluşan Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi saat 19:00’dan itibaren bir dakika arayla, gün batarken başladı. Klasikler 35 dakika sonra ilk özel etaba karanlıkta başladılar. Ikinci özel etap starttan 55 dakika sonra, üçüncü ve son özel etap ise starttan 90 dakika sonra başladı.Ralli saat 21:00 civarında start yeri de olan Girne Onar Village Tatil köyünde sona erdi.Yenilen akşam yemeğinin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Genel klasman, G kategori , F kategori, E kategori, karma ekip ve bayanlar kategorisi olmak üzere toplam 6 kategori ödülü verildi. Ödül töreninin ardından ilk kez gece rallisi olarak düzenlenen Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.Haftaya Eral Erdal ve klasik otomobili Wolseley 4/44.