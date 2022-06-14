Roma Sokaklarındaki Klasikler

2800 yıllık geçmişi ile tam bir tarihi şehirdir İtalya’nın başkenti Roma. İtalya ve klasik otomobil denince de ilk akla gelenler arasındadır Fiat 500.1957’den 1975 yılına kadar üretilen Fiat 500 otomobillerini, 2022 yılında bile Roma sokaklarında çok sayıda görmek mümkün. 1957-1975 yılları arasında üretilen Fiat 500 otomobiller iki kapılı sedan ve station vagon olarak üretilen küçük bir şehir arabası idi.Fiat 500’ün uzunluğu 2.97 metre, 479 cc, iki silindirli, arkadan ve hava soğutmalı motor ile çalışan bir otomobildi. 1975 yılında üretimi durdurulan Fiat 500’ler 50. yılı olan 2007 yılından itibaren yeniden üretilmeye başlandı.Roma sokaklarında Fiat 500’ler kadar çok görebileceğiniz bir başka klasik İtalyan arabası ise Fiat Panda’dır.Birinci nesil Fiat Panda 1980 yılında üretilmeye başlayan Fiat’ın en küçük otomobillerinden birisiydi. 3 kapılı hatch back ve 3 kapılı cabriolet olarak üretilen birinci nesil Fiat Pandalar 2003 yılına kadar 4.491.000 adet üretildi ve 3.380 metre boyundaydı.Roma sokaklarında nostaljik bir gezinti yapmak istersanız rengarenk klasik Fiat 500 otomobilleri saatlık kiralamak da mümkün.Haftaya 9 Mart 2014 Pazar günü düzenlenen 2.Muhyi Said Klasik Otomobil Rallisi.