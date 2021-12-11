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Peugeot, 2030 itibariyle tamamen elektrikli oluyor

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Peugeot, 2030 itibariyle tamamen elektrikli oluyor
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Stellantis, şemsiyesi altındaki tüm markaların er ya da geç elektrikli olmasını istiyor. Şimdiye dek farklı farklı markalardan 2030 açıklamaları duymuş olsak da grubun en önemli isimlerinden Peugeot, merakla beklenen 2030 stratejisini henüz geçtiğimiz gün duyurdu. Böylece Fransız üretici, 2030 itibariyle Avrupa pazarında sadece elektrikli otomobil satan markalar arasına girecek.
Açıklama, Peugeot CEO'su Linda Jackson'ın ağzından geldi. Automotive News'a konuşan yönetici, Avrupa sınırlarının dışında markanın içten yanmalı motorlara sahip modelleri satmaya devam edeceğini ifade etti. Hatta bu pazarlar için Fransız üretici yeni içten yanmalı motorlar üretmeyi sürdürecek.
"STLA Small, Medium, Large gibi platformlar, 2030 yılında planladığımız 'sıfır emisyon' stratejimize geçişi kolaylaştıracak. Fakat marka olarak bir süre daha içten yanmalı motorlara olan talebi değerlendirmemiz gerekiyor."
Peugeot'nun 2030 stratejisindeki bir sonraki adım, 308'in tamamen elektrikli versiyonu olacak. 2023 yılında tanıtılması beklenen modelin yanına, yeni nesil 3008'in elektrikli versiyonu eklenecek. Markanın ürün gamındaki elektrikli 208 ve 2008, şimdiden toplam satışların yüzde 20'sini oluşturmaya başladı.
"e-2008, e-208'den daha az satıyor çünkü kullanıcılarımız daha fazla menzil arıyor. Hala geçiş sürecinde takılan pek çok müşterimiz var. EV'lerin kendilerine uygun olup olmadığını değerlendiriyorlar."
 
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