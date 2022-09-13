2015 klasik otomobil yılının üçüncü rallisi ve ilerki yıllarda geleneksel hale gelecek olan Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapıldı. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği ralli saat 16:00’da başlayıp, yaklaşık 19:00’da sona erdi ve 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Bir dizi seminer vermek için adamızda bulunan TOSFED ( Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) yönetim kurulu üyeleri Hürkal Özer ve Ömer Burç’da ralliyi izleyenler arasında idi.Araçlar saat 16:00’da Çatalköy’deki Olive Tree Otel önünden start alıp sırasıyla Acapulco, Karaağaç, Karaağaç-Esentepe kavşağı (Alevkayasına çıkarken), Esentepe ve Acapulco’dan geçip tekrardan Olive Tree Otel’e vardılar.Diğer klasik otomobil rallilerine kıyasla daha kısa geçen Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi toplamda 43 km sürdü. 43 km süren rallide 4 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 40 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 60 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 78 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 110 dakika sonra geçildi.43 km’lik rallide 4 özel etap geçen klasikler ralli yemeği yeneceği ve ödül töreninin yapılacağı Çatalköy’de ki Olive Tree Hotel’e vardılar. Orada yenen akşam yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç, En Genç Erkek Co-Pilot ve En Genç Bayan Co-Pilot olmak üzere toplam 10 kategoride ödül verildi.Haftaya 14 Haziran 2015 Pazar günü gerçekleşen Fiat – Alfa Romeo - Jeep Klasik Otomobil Rallisi.