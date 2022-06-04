Mercedes'in kompakt elektriklileri de yollarda

Mercedes-EQ markasının tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri EQA ve EQB de satışa sunuldu





Mercedes-EQ markasıyla sunulan elektrikli Mercedes modellerinin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkemizdeki elektrikli model gamı EQS, EQC ve kısa süre önce eklenen EQE ile zenginleşen marka, şimdi de kompakt SUV segmentindeki EQA ve EQB modellerini Türkiye pazarına sundu. Her ikisi de 292 bg’lik elektrikli motorlar barındıran modellerden EQA 350 4MATIC 1.533.000 TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1.560.500 TL’den başlayan fiyat etiketleri taşıyor.

EQA ve EQB'de 292 bg güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor bulunuyor. Güç, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan her iki model de 66,5 kWh kapasiteli bataryaları ile 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil vaat ediyor. Maksimum menzil değerleri EQA 350 4MATIC için 422 km, EQB 350 4MATIC için de 407 km olarak veriliyor. Otomobiller 11 kw AC şarj kapasitesiyle geliyor.

İlerici tasarım ve sezgisel kullanım gibi iki önemli özellikle öne çıkan EQA modeli ile kompakt SUV segmentinde günlük kullanım gereksinimlerini karşılayan, gelişmiş bir menzile sahip tamamen elektrikli bir Mercedes sunuluyor. EQA’da, elektrikli zekâ ve navigasyon gibi akıllı destek işlevleri araçları mobil asistana dönüştüren MBUX’e entegre ediliyor. Otomobildeki elektrikli tasarım estetiği, Mercedes-EQ markasının ilerici yaklaşımını yansıtıyor. Kazadan kaçınma gibi akıllı yardımcılar, öngörülü ve verimli çalışma stratejisi olmak üzere EQA, sürücüsünü birçok alanda destekliyor. EQA'da ayrıca ENERGIZING Comfort ve MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) gibi farklı Mercedes-Benz işlevleri de sunuluyor.

Markanın bir diğer kompatk elektriklisi olan EQB ise EQA'dan farklı olarak 7 koltuk opsiyonu da sunuyor. Bu sayede Yeni EQB, Türkiye’de, tamamen elektrikli kompakt SUV’ler arasında 7 koltuk seçeneğini sunabilen tek otomobil unvanını elde ediyor. Lüks kompakt sınıftaki Yeni EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğiyle geniş iç hacim sunuyor. Yeni EQB’nin modüler yapıdaki yükleme alanında farklı boyutlar kolaylıkla ayarlanabiliyor. İkinci sıra koltukların en öne alınmasıyla bagaj hacmindeki artış 190 litreyi buluyor. Çocuk koltuğu takılabilen üçüncü sıradaki opsiyonel iki koltuğu, 1,65 metreye kadar olan yolcular rahatlıkla kullanabiliyor. Açılabilir koltuk başlıkları, tüm dış koltuklarda kemer gerdiricili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri ve üçüncü sıradaki yolcuları da kapsayan yan hava yastıkları, gelişmiş güvenlik sağlıyor.

Mercedes-EQ’nun Progressive Luxury özelliğini keskin ve karakteristik bir şekilde yorumlayan EQB’nin ön konsolunun geniş yüzeyi, sürücü ve yolcu alanında bir oyuğa sahip. Sürücü, kontrol ve gösterge ekranlarını bir araya getiren MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) geniş ekranlı kokpit tarafından karşılanıyor. Kapılar, orta konsol ve ön konsolun yolcu tarafında kullanılan alüminyum boru şeklindeki süslemeler, iç mekandaki kalite algısını destekliyor.

EQA ve EQB’nin ortak özellikleri arasında ise; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zeka ile tahmine dayalı navigasyon bulunuyor.

