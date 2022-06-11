Mercedes-Benz GLC yenilendi

Son iki yıldır dünyanın en çok tercih edilen Mercedes-Benz modeli olan GLC yenilendi



Mercedes-Benz’in son 2 yıldır dünya genelinde en çok sattığı model olan GLC tamamen yenilendi. Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde GLC 220 d 4MATIC versiyonuyla sunulması planlanan yeni GLC, dinamik tasarımı, iyileştirilmiş aerodinamik yapısı, genişleyen bagajı ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni GLC, 48V hafif hibrit veya şarj edilebilir hibrit olarak üretiliyor. Yeni GLC, ayrıca arazide aracın ön-alt bölümünün iç ekrana yansıtıldığı “Şeffaf Motor Kaputu”, römork çekme sürecini kolaylaştırmak için ilk kez optimize edilmiş bir rota planlama işlevi ve Römork Manevra Yardımcısı gibi donanımlarıyla da her türlü habitata uyum sağlayabiliyor.

Modern ve dinamik bir tasarım sunan yeni GLC’nin boyutları da büyümüş. 4.716 mm uzunluğu ile selefine göre 60 mm daha uzun olan aracın yüksekliği ise 4 mm azalmış. Sadece tasarımıyla modern bir görünüm sunmakla kalmayan ve gelişmiş bir aerodinamik verimliliğe de sahip olan GLC, 0,29 Cd gibi gelişmiş bir sürtünme katsayısına ulaşıyor. Öncüsüne kıyasla (0,31 Cd) kaydedilen 0,02’lik iyileşme, bir SUV için kayda değer bir ilerleme. Yeni GLC, düşük yuvarlanma ve rüzgar gürültüsü ile sessiz bir sürüş vaat ediyor. Bu, gövdenin akustik optimizasyonu ve gelişmiş ses yalıtımı ile sağlanmış. Opsiyonel olarak sunulan, akustik olarak etkili ısı yalıtımlı cam, daha da yüksek konfor beklentilerini karşılıyor.

GLC’nin ön konsolu yalın bir tasarıma sahip. Üst kısım, uçak motorlarını andıran yuvarlak havalandırma çıkışlarıyla kanat benzeri bir profil ortaya koyuyor. Alt kısım uyumlu bir çizgi ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü LCD gösterge ekranının yer aldığı GLC’nin bilgi-eğlence sistemi ise 11,9 inçlik merkezi bir ekrana sahip. Ön konsol gibi, bu ekran da hafifçe sürücüye dönük konumlandırılmış.

Yeni GLC’de yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki LCD ekran, yapılandırılmış ve net bir bilgi sunumu ile bütünsel, estetik bir deneyim sunuyor. Tam ekran navigasyon, sürücüye mümkün olan en iyi rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca navigasyon için MBUX Artırılmış Gerçeklik opsiyonu da sunuluyor.

Yeni GLC, napa görünümlü bel çizgisine sahip deri astarlı bir ön konsol ile sunuluyor. Bazı donanım seviyelerinde; gerçek alüminyum süslemelere sahip açık gözenekli kaplamaların kahverengi tonlardaki yeni yorumu ile açık gözenekli siyah ahşap kaplama gibi yenilikçi yüzeyler kullanılıyor.

MHEV VE PHEV VERSİYONLARA SAHİP

Yeni GLC, şarj edilebilir hibrit veya 48V destekli entegre marş jeneratörlü olmak üzere sadece hibrit motorlarla tanıtıldı. Motor seçenekleri güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden oluşuyor. Bu motorlardan dördü, entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip. Diğer üç motor ise 100 kW ek elektrik gücü ve 100 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunan PHEV sisteme sahip. Bu versiyondaki sürekli tahrikli elektromotor 140 km/s hıza kadar tamamen elektrikli ve dinamik bir sürüş performansı sağlıyor. Mercedes-Benz tarafından geliştirilen yüksek voltajlı batarya toplam 31,2 kWh kapasiteye sahip. Tamamen boş batarya, opsiyonel 60 kW DC şarj cihazı ile yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW şarj cihazı (Pazara bağlı olarak) ev tipi AC şebekesinde Wallbox ile üç fazlı şarj kullanılabiliyor.

