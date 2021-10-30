Mazzanti Evantra Pura göz kamaştırıyor





Mazzanti'nin ilk Evantra'yı 2013 Top Marques Monaco'da tanıtmasının ardından neredeyse sekiz yıldan fazla zaman geçti. O günden bu yana, İtalyan otomobil üreticisi isim plakasını geliştirmeye devam etmekten vazgeçmedi ve bunların sayılarını artırmak için egzotik spor otomobillerine yeni yükseltmeler yaptı. Örnek vermek gerekirse, çift turbo 7.3 litrelik LS7 V8 motorla çalışan ve 1.215 beygir gücü üreten bir Evantra Millecavalli versiyonu ortaya çıktı.

Şimdilerde ise Mazzanti, Evantra'nın başka bir versiyonuyla sahalara dönüş yaptı ve buna Evantra Pura adını koydu. Öyle ki bu ismin arkasında, modelle ilişkilendirilen "saflığı" göstermek ve hissettirmek istemişler.

Pura, 770 beygir gücü ve 910 Nm tork üretiyor ki kaputun altında süper şarjlı 6.2 litrelik bir V8 bulunuyor. Bu, 2018'in en güçlü versiyonundan hatırı sayılır biçimde daha az olsa da, Mazzanti süper otomobilinde ağırlıktan önemli bir şekilde feragat ederek orijinal Evantra'dan -ki o da 1.290 kilogram- 90 kilogram daha hafif hale getirdi.

Bu rakamlar doğrultusunda Evantra Pura'nın 100 km/sa hıza 2.9 saniyede ulaştığını görüyoruz. Ayrıca aracın 360 km/saatin üzerinde hıza da ulaşabildiğini belirtelim.

Mazzanti Evantra Pura'da olan güzel özelliklerden biri de isteğinize göre özelleştirebilmeniz. Çeşitli sürüş bilgileri için direksiyon simidinin tam ortasına küçük bir ekran ekleyebiliyor, dilerseniz isteğe bağlı olarak karbon fiber direksiyondan yapılan vites değiştirici de koyabiliyorsunuz. Eğer ben konfor bağımlısıyım diyorsanız, koltukların özel olarak kalıplanmasını da talep edebiliyorsunuz.

Haberimizin sonlarına doğru gelirken, Mazzanti'nin üretimini yalnızca yılda beş örnekle sınırladığını hatırlatalım ki ve Evantra Pura için de bu geçerli. Bu süper canavarı satın almak istiyorsanız, doğrudan Mazzanti ile iletişime geçmeniz gerekiyor.

