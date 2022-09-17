



75. yıla özel model



Üretimi hala devam eden ve "ikonik" olarak nitelendirebileceğimiz Land Rover Defender çok özel bir sürüm ile karşımıza çıkıyor. Markanın Seri I'i 1948'de Amsterdam Motor Show'da tanıtmasının üzerinden tam 75 yıl geçecek ki bu noktada kendisi özel bir sürüm ile ödüllendiriliyor.

Aşağıdaki fotoğraflarda inceleyebileceğiniz SUV, tekerleklerin yanında gösterge paneli ve kapı kartları için kabinin içine kadar uzanan "Grasmere Yeşili" ile boyanmış bir vaziyette geliyor. Land Rover, kendisini normal Defender'dan daha özel kılmak üzere, bagaj kapağı kolunun altına "75 Yıl" etiketini basıyor. İç mekanda inceleyebileceğiniz koltuklar, LR'nin Resist Ebony olarak adlandırdığı renk ile gelirken; orta konsol, araç için mevcut en sağlam kumaş olduğu iddia edilen Robustec ile kaplanıyor.

Defender 75th Limited Edition, HSE donanım seviyesini alarak geliyor ki bu paketin içinde fazlasıyla güzel şeyler bulunuyor. Matris LED farlar, 360 görüş kamerası, baş üstü ekran, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, üç bölgeli klima kontrolü, hafızalı koltuklar ve 11.4 inç Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi bu güzelliklerden yalnızca birkaçı. Özel Defender, standart olarak katlanır kumaş tavan ile birlikte geliyor ki ayriyeten isteğe bağlı olarak da kayar panoramik tavana geçiş yapabiliyorsunuz. Yapılandırılabilir bir özellik olan "Terrain Response" da kendisine burada yer buluyor.

Land Rover, sınırlı sayıda getirdiği bu Defender'ı, elektrikle açılabilen bir çeki demiri ve dört mevsim lastikleri de dahil olmak üzere ek seçeneklerle birlikte müşterilere sunacak. Kaputun altına baktığımız zaman, güçlü SUV'nin P400e şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı ile birleştirilen P400 benzinli ve D300 dizel hafif hibrit motorlarla pek oynanmayacağını düşünüyoruz.

