İtalyan hiper otomobil firmasından bir marka daha

Son yıllarda, süper otomobil kavramına ek olarak hiper otomobil kavramı da ortaya çıktı. Çünkü bu amaçla üretilen otomobillerin beygir güçleri 1.000'in üzerine hatta inanılması güç değerlere ulaştı. Ayrıca bu segmentte birçok yeni markayı da görüyoruz. Bunların çoğu da doğrudan bu segmente yönelik kurulmuş markalar şeklinde.



Bunlara bir örnek de İtalyan Apollo firması oluyor. Firmanın Intense Emotion (İtalyancası Intensa Emozione) adlı hiper otomobilini ise geçtiğimiz yıllardan beri sizlerle paylaşıyoruz. Firma, şimdi ise Çin'deki International Import Expo (Uluslararası İthal Araç Fuarı) etkinliğinde yeni projesini sergiledi!

Apollo Project Evo olarak adlandırılan ve Apollo IE'nin devamı niteliğinde olan bu yeni model, görsel anlamda da önceki model ile çok şey paylaşıyor. Bunlardan en belirgin örnek ise ön taraftaki X şeklinde olan gündüz farları oluyor. Hatta bu tasarım, Bugatti Bolide'ı bile andırıyor.

Arka tarafta da sıradışı tasarımlı 6 adet LED stop lambasına sahip olan aracın tasarımını yorumlamak bile oldukça zor diyebiliriz. Çünkü gövdesindeki girinti ve çıkıntılar çok sayıda ve fazlasıyla agresif şekilde.

Apollo firması, Project Evo adlı bu yeni aracın aktif aerodinamik özelliklere (aktif arka rüzgarlık, aero kanatçıklar, yanlardaki üçgen şekilli hava girişleri) sahip olacağını da belirtiyor. Apollo IE modeli 6.3 litrelik atmosferik bir V12 motora sahipti. Project Evo'nun mekanik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

Hemen aşağıdan görülebilecek füme renkli model ise Apollo'nun geleceğe yönelik düşündüğü (Project Evo'dan daha ileri bir zaman diliminde) elektrikli model oluyor. Onun ismi de EVision Concept olarak belirlenmiş.



