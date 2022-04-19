Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 16 Kasım 2013 Cumartesi ve 17 Kasım 2013 Pazar günü III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi.Etkinliğin birinci günü, 16 Kasım 2013 Cumartesi günü ZET Carting pistinde düzenlenen klasik slalom ile geçmişti. Etkinliğin ikinci günü, 17 Kasım 2013 Pazar günü ise sıra 2013 yılının 7. Klasik Otomobil Rallisi olan III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisine gelmişti.17 Kasım 2013 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olan ralli için klasik severler Dışişleri Bakanlığı önünde toplanmaya başladılar.Saat 10:00’da, 1 kapı numaralı klasik otomobilin start almasıyla III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başlamış oldu. 1 kapı numaralı klasiğin ardından birer dakika arayla diğer klasik otomobiller start aldı. Sırasıyla Hamitköy, Balıkesir, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Ulukışla, Gönendere, Tirmen, Mallıdağ, Tatlısu, Küçükerenköy, Bahçeli, ve Çatalköy’den geçen klasik otomobiller, yaklaşık 14:00’dan itibaren Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’ndeki finish noktasına vardılar.Finish yerine 5 özel etap geçerek varan klasik otomobiller, 121 km yol gittiler. Bu özel etaplar sırasıyla start vaktinden 55 dakika sonra, 85 dakika sonra, 125 dakika sonra, 145 dakika sonra ve 180 dakika sonra geçildi.Finish yerine tüm klasik otomobillerin varmasıyla öğlen yemekleri yenildi ve yarış sohbetleri edilip, yarış neticeleri beklendi.Neticelerin çıkmasıyla ödül törenine geçildi. Önce pilot ve Co-pilot’lara klasman ödülleri verildi. Günün finalinde ise en büyük ödül olan, Genel Klasman ödülleri verildi ve iki gün süren III.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ve 2013 klasik sezonu sona erdi.Haftaya Paris sokaklarındaki Klasikler.