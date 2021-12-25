Huawei'den ilk elektrikli otomobil: Aito M5

Teknoloji devi Huawei'den ilk elektrikli otomobil resmen geldi. Daha önce Seres SF5 ismini kullanan otomobil, "Aito M5" adını aldı
Son zamanlarda otomobil sektöründe rekabete dahil olan teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, ilk otomobil modelini sonunda tanıttı. Daha önce Seres SF5 adıyla haberimize konu olan araç, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak ve adı ise "Aito M5" olacak. Modelin teslimatlarının Şubat 2022'de başlaması planlanırken, otomobilin fiyatları ise 39 bin dolardan başlıyor.
Adından daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çin menşeili şirket, ilk elektrikli otomobil modelini kamuoyu ile paylaştı. Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, şirketin kış dönemi ürün lansmanında yaptığı konuşmasında, Aito M5 aracının Huawei’nin Harmony OS işletim sistemini kullanacak ilk araç olacağını ve aracın hem elektrik hem de fosil yakıtla çalışacağının altını çizdi.
Araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Yu, Aito M5’in fiyatlarının 250 bin Yuan'dan (39 bin dolardan) başladığını belirtti. Öyle ki bu rakam, fiyatları 280 bin 752 Yuan’dan başlayan Tesla’nın Y modelinden çok daha düşük.
Tam da bu aşamada Yu, Aito M5’in menzilinin Model Y’ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğundan bahsetti. Ancak Tesla araçlarının aksine, Aito M5’e sadece elektrik güç vermiyor. Araç, bataryanın bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposunu da bulunduruyor.
Aracın özelliklerinden bahsedelim. Bizce en çok öne çıkan özellik, çift katmanlı ses geçirmez camlar. Yu, camlardan bahsederken, “Özelliğin birinci kalite olup olmadığını sesten anlayacaksınız. Sunacağımız deneyim kütüphane sessizliği seviyesinde olacak” diyor. M5 modeliyle ilk aracını çıkaran Aito markası, daha önce araçlarında Huawei parçaları kullanan ancak tasarım konusunda ilk defa ortaklık yapılan Seres isimli araç üreticisine ait. Yukarıda belirttiğimiz gibi, eskiden araç üreticisinin ismini kullanıyordu.
Marka hakkında da bilgi verelim. SF Motors olarak bilinen Seres şirketinin merkezi, ABD'de Silikon Vadisi’nde olmasına rağmen, aslen Chongqing merkezli Sokon isim araç üreticisine ait. Seres, internet sitesinde şirketin “dünyanın en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin’de üretim ve satış yapabilmek için bağımsız olacak şekilde konumlandırıldığını” söylüyor.
Yeni Seres aracına yapılan HarmonyOS işletim sistemi entegrasyonu, Çin için ayrı bir önem taşıyor. Öyle ki araç start-up şirketi, araçların tüketicilerin hayatında akıllı telefonlara benzer bir rol oynayacağı fikrini pazarlamaya çalışıyor. Ayrıca Huawei’nin akıllı saatlerinden biri, Aito M5 aracı için araç anahtarı olarak da kullanılabiliyor. İleri teknoloji.