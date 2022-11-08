Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2016 yılının ikinci etkinliğini 26 Mart 2016 Pazar günü gerçekleştirdi. Ralli Girne’de ki Fehmi Ercan Caddesi’nden start aldı ve Onar Village Girne’de sona erdi. Fuat Altuner Klasik Otomobil Rallisi 2016 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Klasikler saat 11:00’da Girne’de Fehmi Ercan Caddesi’nden start alıp sırasıyla Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Koruçam, Çamlıbel, Kozanköy, Selvilitepe ve St Hilarion’dan geçip Girne’de ki Onar Village’e vardılar.Toplamda 101 km süren Fuat Altuner Klasik Otomobil Rallisin’de 4 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 55 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 90 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 110 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 165 dakika sonra geçildi.Finish yeri olan Onar Village Tatil Köyünde yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği Fuat Altuner Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.Fuat Altuner Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç olmak üzere toplam 7 kategoride ödül verildi.Haftaya 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi.