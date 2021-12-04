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Fiat'tan çok özel bir (500)

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Fiat, U2'nun solisti Bono tarafından pandemilerle savaşmak için kurulan (RED) ile iş birliği yaptı

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Fiat'tan çok özel bir (500)
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Fiat, ünlü İrlandalı Rock grubu U2'nun solisti Bono tarafından pandemilerle savaşmak için kurulan (RED) ile iş birliği gerçekleşti. 500 ailesinin tamamını kapsayan iş birliği yeni (500) RED’in pazara sunulmasıyla başladı. Tamamen elektrikli, dünyanın ilk (RED) otomobili olan 500, aynı zamanda “gezegeni ve insanlarını koruyun” mesajının da elçisi oldu. Yeni 500 (RED), “Gezegen için üretildi. İnsanlar için üretildi” mesajının pozitifliğine vurgu yapan gövde ve iç mekân rengi Red by (RED) ile yollarla buluştu. 
Fiat, bu özel seriyi tanıtmak ve ikonik modeli 500’ün evrensel misyonunu vurgulamak amacıyla bir film yayınladı. Filmde, dünyada barış ve sevginin marşı olarak adlandırılan, Napoliten şarkı “O Surdato Nammurato” kullanıldı. Başlangıçta arka planda kalan müzik, ekranda Yeni (500) RED göründüğünde daha iyi bir geleceğe ulaşmak hedefiyle onu seçen insanların da kadraja girmesiyle yükseliyor ve pandemilere karşı mücadeleye vurgu yapıyor. Herkesin değişime öncülük edebileceğine olan inançla, film “değişimin sürücü koltuğuna oturmaya hazır ol" mesajıyla sona eriyor.
Fiat CEO’su ve Stellantis CMO’su Olivier Francois konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “500 (RED)’in amacı, pandemilerle mücadelede her birimizin bir rol oynayabileceğine dair (RED) mesajını sokaklara ve insanların hayatlarına taşımak. Bu nedenle (RED) ile Fiat'ın DNA'sının bir parçasını oluşturan, 'çevreye ve insana özen gösterme' kavramına dayalı bir film kurguladık. Yeni (500) RED elektrikli, yani çevre dostu bir otomobil ve (RED) projesini destekleyerek küresel pandemilere karşı mücadeleye katkıda bulunuyor. Metaforik olarak tüm dünyayı bir büyük bir aile olarak daha iyi bir geleceğe taşıyor, sosyal bilinç ve bağlılık elçisi misyonuyla hareket ediyor" dedi.
 
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