Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti





Audi, "2022 Yıllık Medya Konferansı" kapsamında A6 Avant e-tron konseptini tanıttı



Elektrikli güç-aktarma sistemine sahip A6 Sportback'i geçtiğimiz yılın Nisan ayında tanıtan Audi, elektrikle çalışan ikinci A6 örneği olarak A6 Avant e-tron concept’i gün ışığına çıkardı. Tıpkı 2021 yılında sergilenen ilk model gibi, A6 Avant da yenilikçi PPE platformuna dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma sistemine sahip.

Audi A6 Avant, 800 voltluk sistem ve 270 kWh’ye kadar şarj kapasitesi sunuyor. Hızlı şarj istasyonunda sadece 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil depolayabildiği açıklanan otomobil, 700 kilometreye kadar WLTP menzili vaat ediyor. Audi A6 Avant e-tron concept’in 100 kWh kapasiteli bataryası yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar ise 25 dakikadan daha kısa bir sürede şarj edilebiliyor.​

350 kW toplam güç ve 800 Nm tork üreten çift elektromotorla donatılan Audi A6 Avant e-tron concept’in ön aksında elektrikli araçlar için özel olarak optimize edilen beş kollu ve arka aksında da çok kollu bağlantı kullanılıyor. Konsept otomobil, uyarlanabilir amortisörlere ve havalı süspansiyona da sahip.

Birçok elektrikli otomobil gibi Audi A6 e-tron concept de sürüş dinamikleri açısından içten yanmalı motorlu rakiplerini geride bırakıyor. İlk hareket anından itibaren kullanıma sunduğu yüksek tork sayesinde verimlilik için tasarlanan baz versiyonlar bile yedi saniyeden daha kısa bir sürede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Yüksek performanslı versiyonlar ise 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden kısa bir sürece çıkabiliyor.

4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip olan otomobilin çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Singleframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı vurguluyor. Dinamik gövde oranlarına ve markaya özgü zarif bir arka tasarıma sahip olan Avant, 22 inçlik büyük jantları ve kısa çıkıntıları ve dinamik tavan çizgisiyle spor otomobilleri anımsatan gövde orantıları sunuyor.

