Çağan Ilgar’la Klasik Yolculuk

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyelerinden, rahmetli Oğuz Özyalçın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Klasik Otomobil Rallisi’nin sekizincisi, 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.Ralli, 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 9:30’da Girne’deki Özyalçın Binaları önünden verilen start ile başladı. Yaklaşık 180 dakika süren 8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Esentepe’de ki Korineum Golf & Beach Resort’da sona erdi.8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi, Define Avcılıği şeklinde yapıldı.Klasik severler start noktasında bir numaralı hedefi gösteren zarfı ve finish noktasını gösteren zarfı alıp start aldılar. Araç takibini önlemek ve Define Avcılığını daha heyecanlı hale getirmek için tek kapı numaralı araçlara ayrı, çift kapı numaralı araçlara ayrı zarf verildi.Yarışmacılar her gittikleri hedefte ayrı bir zarf aldılar ve diğer hedeflerine gittiler.8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisin’de ayrıca ralliye katılanların oyladığı, 3 kategoride birde yarışma yapıldı. Bu oylamada En Gülümseten Araba, En Güzel Kostüm ve En Güzel Araba ödülleri sahiplerini buldu.Haftaya 16 Ekim 2016 günü yapılan 4. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi.