Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 11 Kasım 2016 Cuma ve 13 Kasım 2016 Pazar günü 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Geçen haftaki sayımızda etkinliğin birinci günü olan 11 Kasım 2016 Cuma Cemsa Karting tesislerinde Dünya Oto sponsorluğunda slalom yarışı vardı.Bugün ki sayıda ise etkinliğin ikinci günü olan 13 Kasım 2016 Pazar yapılan ralli var. Bu ralli Pekur Ltd. sponsorluğunda yapılan 2016 yılının beşinci klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü her yıl geleneksel hale getirdiği Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Dereboyu’nda ki Pizza Pronto çemberi olarak bilinen noktadan start aldı. Otomobiller saat 09:30’da verilecek start için saat 08:30’dan itibaren toplanmaya başladılar. Saat 10:00’da 1 kapı numaralı klasik otomobilin startı ile 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başlamış oldu.Ralli de klasik otomobiller sırasıyla Gönyeli, Serhatköy, Güzelyurt, Aydınköy, Doğancı, Taşpınar, Bostancı, Güzelyurt, Kalkanlı, Çamlıbel, Gayretköy ve Lapta’dan geçip 13.30 sularında finish yeri olan Girne’de ki Onar Village Tatil Köyü’ne vardılar.Finish yerine 5 özel etap geçerek varan klasik otomobiller, 126 km yol gittiler. Bu özel etaplar sırasıyla start saatinden 30 dakika sonra, 80 dakika sonra, 120 dakika sonra, 135 dakika sonra ve start saatinden 175 dakika sonra geçildi.Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, I Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, Touring Kategorisi, En Eski Otomobil, En Genç Yardımcı Sürücü ve Ziyaretçi Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 18 Aralık 2016 günü yapılan 7. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi.