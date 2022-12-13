Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 11 Kasım 2016 Cuma ve 13 Kasım 2016 Pazar günü 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Etkinliğin ilk günü olan 11 Kasım 2016 Cuma günü Cemsa Karting tesislerinde Dünya Oto sponsorluğunda slalom yarışı yapıldı.Slalom yarışı A Kategorisi, B Kategorisi, C Kategorisi, D Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kategorisi ve Mercedes Kategorisi olmak üzere 7 kategoride yapıldı ve Yıldıray Debreli Slalom Yarışı şampiyonası 5. ve son ayağına da 1.5 katsayı üzerinden puan verdi.Saat 17:00’dan itibaren Cemsa Karting tesislerinde toplanan klasik otomobiller, pisti tanımak için boş tur attılar. Saat 18:00’da başlayan klasik slalom yarışında klasik otomobiller ayni anda 2 araç start aldı, zamana karşı ve birbirleri ile yarıştılar.Yaklaşık 3 saat süren 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi slalom ayağı, 21:00 sularında sona erdi. Klasik otomobil sahipleri ve klasik severler 13 Kasım Pazar gün yapılacak olan ralli ayağında buluşmak üzere Cemsa Karting tesislerinden ayrıldılar.Slalom yarışında dereceye girenlerin ödülleri ise, ertesi gün yapılan ralliden sonra, ralli ödülleri ile birlikte verildi.Haftaya 11-13 Kasım 2016 tarihinde yapılan 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2. günü.