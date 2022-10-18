Kuzey Kıbrıs Klasik ve Otomobil Kulübü 2015 sezonun yedinci ve son rallisini 29 Kasım 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. 6. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi, 2014 sezonunda olduğu gibi 2015 şampiyonunu da belli eden ralli oldu.6. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Lefkoşa’daki Serhan Kombos Otomotiv’den start aldı ve saat 12:30 sularında yine aynı yerde sona erdi.Lefkoşa’daki Serhan Kombos Otomotiv’den start alan klasikler sırasıyla Alayköy, Gönyeli, Boğaz, Ağırdağ, Girne, Doğanköy, Dikmen ve Taşkent’ten geçip tekrar Serhan Kombos Otomotive vardılar.Kombos Otomotiv Lefkoşa Showrom’da sadece rallide dereceye girenlere ödülleri verilmedi. Ralli ödüllerinin verilmesinin ardından 2015 şampiyonasında dereceye girenlere da ödülleri verildi.78 km. yol gidilen 6. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’nde 3 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 25 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 50 dakika sonra, üçüncü ve son özel etap ise start saatinden 135 dakika sonra geçildi.Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılı Klasik Otomobil Rallileri.