Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 7 Kasım 2015 Cumartesi ve 8 Kasım 2015 Pazar günü 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi.Geçen sayıda etkinliğin birinci günü Lefkoşa Otobüs terminalinde yapılan slalom yarışı vardı.Bugünkü sayıda ise etkinliğin ikinci günü olan 8 Kasım 2015 Pazar yapılan ralli var. Bu ralli 2015 yılının altıncı klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü her yıl geleneksel hale getirdiği Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Dışişleri Bakanlığı önünden start aldı.Otomobiller saat 10:00’da verilecek start için saat 09:00’dan itibaren toplanmaya başladılar. Saat 10:00’da 1 kapı numaralı klasik otomobilin startı ile 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başlamış oldu.1 kapı numaralı klasiği birer dakika ara ile diğer klasik otomobiller takip etti. Ralli sırasıyla Alayköy, Türkeli, Yılmazköy, Kozanköy, Karşıyaka, Geçitköy Çamlıbel, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Karşıyaka ve Lapta’dan geçip saat 14.00 sularında Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nde sona erdi.Finish yerine 4 özel etap geçerek varan klasik otomobiller, 117 km yol gittiler. Bu özel etaplar sırasıyla start saatinden 40 dakika sonra, 90 dakika sonra, 175 dakika sonra ve 200 dakika sonra geçildi.Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 29 Kasım 2015 günü yapılan 6. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi.