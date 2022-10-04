Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 7 Kasım 2015 Cumartesi ve 8 Kasım 2015 Pazar günü 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin ilk günü olan 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Lefkoşa Otobüs Terminalinde slalom yarışı yapıldı.3 kategoride yapılan slalom yarışlarında klasikler Genel Klasman dışında A, B, ve C gruplarında yarıştılar. Slalom’a katılan pilotlar 2015 yılı şampiyonası için 5 puan aldılar.Saat 13:00’dan itibaren Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanan klasik otomobiller, pisti tanımak için boş tur attılar. Saat 14:00’da başlayan klasik slalom yarışında klasik otomobiller ikişer tur attılar ve zamana karşı yarıştılar.Yaklaşık 2 saat süren 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi slalom ayağı, 16:00 sularında sona erdi. Klasik otomobil sahipleri ve klasik severler ertesi gün yapılacak olan ralli ayağında buluşmak üzere Lefkoşa Otobüs Terminalinden ayrıldılar.Slalom yarışında dereceye girenlerin ödülleri ise, ertesi gün yapılan ralliden sonra, ralli ödülleri ile birlikte verildi.Haftaya 7-8 Kasım 2015 tarihinde yapılan 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2. günü.