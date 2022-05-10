Kategori : 0 -1300 cc Kategori : 1301 cc – 2000cc Kategori : 2001 cc ve üzeri Kategori : 60 öncesi Kategori : Drift kupası

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 24 Nisan 2022 Pazar günü Mağusa City Mall AVM’de, 5. City Mall AVM Etkinliğini düzenledi. Bu etkinlik Sergi, Slalom ve Drift olarak yapıldı.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü daha önceleri defelarca sergi ve slalom düzenlemişti, ancak üç etkinlik birlikte (Sergi, Slalom ve Drift) ilk kez düzenlenen bir etkinlik oldu 5. City Mall AVM Etkinliği.Bu etkinlikte klasik severler City Mall AVM önünde sergilenen onlarca klasik otomobili yakından görme fırsatı bulurken, yine City Mall AVM önünde hazırlanan pistte slalom ve drift yaparak yarışan klasik otomobilleri seyrederek eğlenceli vakitler geçirdiler.Etkinlik saat 11:00’da tüm klasik otomobillerin City Mall AVM önündeki park yerine sıralanması ile başladı. Slalom ve Drift’te yarışacak olan klasikler, park yerinin diğer kısmında hazırlanan pist’te sırasıyla yarışmaya başladılar.Slalomda zamana karşı yarışırken, yine ayni anda pistte olan drift bölümünde puanlama üsülü yarışıldı. Drift puanlamasını yine yarışmacılar verdi. Pistin en iyi zamanını 1:17.430 luk derecesi ile Metin Tavukçuoğlu elde etti. Ayrıca yarışın bitiminin ardından 2 drift arabası gösderi sürüşü yaptılar.Etkinlikte 5 kategoride ödül verildi. Bu kategoriler :Haftaya Erkay Kanak ve klasik otomobili Jaguar XJS.