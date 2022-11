Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2016 yılının ilk etkinliğini 6 Mart 2016 Pazar günü gerçekleştirdi. Kulübün eski başkan ve kurucularından olan merhum Said Muhyi anısına dördüncüsü gerçekleştirilen ralli Lefkoşa Ortaköy’de ki Muhyi Said Ltd. önünden start aldı ve Onar Village Girne’de sona erdi. 4. Said Muhyi klasik Otomobil Rallisi 2016 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Klasikler saat 10:00’da Lefkoşa Ortaköy’de ki Said Muhyi Ltd. önünden start alıp sırasıyla Haspolat, Lefkoşa Surlariçi, Ortaköy, Alayköy, Yılmazköy, Kılıçarslan, Kozan, Alemdağ, Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Ağırdağ’dan geçip , 90 km yol giderek Girne’de ki Onar Village’e vardılar.Toplamda 90 km süren 4. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisinde 4 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 30 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 80 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 115 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 165 dakika sonra geçildi.Finish yeri olan Onar Village Tatil Köyünde yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve spor Otomobil Kulübünün düzenlediği 4. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.4. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç olmak üzere toplam 8 kategoride ödül verildi.Haftaya 26 Mart 2016 günü yapılan Fuat Altuner Klasik Otomobil Rallisi.