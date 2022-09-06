Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının ikinci rallisini 5 Nisan 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi Lefkoşa Girne kapısından start aldı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Ralli 2015 şampiyonasına da 1 katsayı üstünden puan verdi.Klasikler saat 10:00’da Lefkoşa Girne Kapısından aldıkları startın ardında sırasıyla; Yenikent, Yılmazköy, Şirinevler, Pınarbaşı, Boğaz, Dikmen, Taşkent ve Hamitköy’den geçip finish yeri olan Lefkoşa’daki Hidden Garden’a vardılar.Toplamda 71 km süren 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisin’de 4 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 45 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 62 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 115 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 130 dakika sonra geçildi. İkinci ve üçüncü özel etaplar arasında da köy kahvesinde 20 dakika ara verildi.71 km’lik rallide 4 özel etap geçen klasikler, ralli yemeği yeneceği ve ödül töreninin yapılacağı Lefkoşa’daki Hidden Garden’a vardılar. Orada yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç olmak üzere toplam 8 kategoride ödül verildi.Haftaya 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü gerçekleşen Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi.