2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson

Hyundai, SUV serilerden istediğini almaya başladı. Marka Bayon, Tuscon gibi modelleriyle büyük oyuncular arasına girmeyi başardı. Şimdi de bu sınıfta daha iddialı yeni bir üye daha görücüye çıkarıldı. Markanın bu sefer hamlesi 2022 Hyundai Creta modeli oldu





Hyundai, makyaj operasyonuna aldığı Creta'nın örtüsünü kaldırdı. Uzun süredir teaser'lar ile karşımıza çıkan model, genel anlamda Tucson hissi veriyordu. Resmi tanıtım ile birlikte bu hissin gerçek olduğunu öğrenmiş olduk zira model gerçekten küçük bir Tucson'u andırıyor.

Elimizdeki fotoğraflar, Endonezya Otomobil Fuarı'ndan geldi. Bu fuarda resmen tanıtılan model, ilk olarak da Endonezya sınırlarında satışa sunulacak. Genel anlamda değişim geçiren Creta'nın en dikkat çekici yönü ise ön kısmı olacak gibi.

Crossover model öne çıkan bir ızgara tasarımına sahip artık. İçeriden ışıklandırmalı bu tasarım direkt olarak Tucson'dan alınmış. Ön ve arka tamponu da yeniden tasarlayan Hyundai, Creta'ya genel anlamda daha agresif bir görüntü kazandırmış.

Arka kısımda ise bu değişikliklerin şiddetinin azaldığını görüyoruz. Stoplar enden ve boydan uzatılmış. Yenilenen tampon tasarımının altında ise gövde rengi ile paralellik gösteren bir tasarım detayı bulunuyor. Şu anda baktığımız Creta'nın sadece Endonezya'ya özel olduğunu ve diğer versiyonlarının farklılık gösterebileceğini de Kabin içerisinde ise bilgi eğlence sisteminin boyutu 10.25 inç büyüklüğe kadar artmış. Makyajlı Creta, donanım seviyesine göre Bose ses sistemi bile sunmaya başlayacak. Android Auto ve Apple CarPlay sistemi standart olarak gelirken; sunroof, ambiyans ışıkları, adaptif hız sabitleyici, acil durum fren sistemi ve diğer pek çok donanım opsiyon listesinde bulunuyor.

2022 HYUNDAİ CRETA MOTORU NASIL?

Motor kısmına gelince öyle çok üst düzey bir motor olduğunu söyleyemeyeceğiz. Motorda tercih 113 beygirlik 1.5 litrelik MPI benzinli motor olmuş. 144 Nm tork değeri olan bu motor, 6 ileri manuel vitesle geliyor. Ayrıca akıllı değişken şanzıman IVT sistemi de tercih edilebiliyor.

Tüm bu özelliklerle gelen araç için şimdilik fiyat duyurulmadı. Ayrıca hemen her bölgede satılmayacak. Yavaş yavaş satıldığı alanlar genişleyecek.

