2013 Yılı Klasik Otomobil Rallileri

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2013 yılında 7 klasik otomobil rallisi düzenledi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, kurucularından ve eski başkanlarından, 2012 yılında hayatını kaybeden merhum Said Muhyi anısına düzenlenen Said Muhyi Rallisi 24 Mart 2013 Pazar günü yapıldı. Klasik Ralli saat 10:00’da Lefkoşa’daki Said Muhyi Ltd. önünde başladı. Said Muhyi Rallisin de 4 özel etap geçildi ve ralli yaklaşık 3 saat sürdü ve Girne’deki Onar Village Tatil Köyünde sona erdi.14 Nisan 2013 Pazar günü yapılan Kantara Klasik Otomobil Rallisi ayrıca 2013 yılının ikinci etkinliği idi. Klasikler saat 10:00’da Girne’de ki Onar Village Tatil Köyünden start aldı, 2 özel etap ve 83 kilometre yol gitti. Kantara Klasik Otomobil Rallisi Kantara’daki Kantara Restaurant’ta sona erdi.IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi 28 Nisan 2013 Pazar günü yapıldı. 2013 yılının üçüncü etkinliği olan IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Lefkoşa’da ki Serhan Kombos Otomotiv Showroom önünde başladı. 4 özel etap geçilen Ralli, Korineum Golf Club’da sona erdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun dördüncü Rallisi olan II. Lapta Klasik Otomobil Rallisini 23 Haziran 2013 Pazar günü gerçekleştirdi. II. Lapta Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00 Lapta’daki Hacıali Otel’de start aldı ve klasikler finish yerine gelene kadar 3 özel etap geçtiler. Ralli Karşıyaka’da ki, Green Palace Restaurant ve Bar’da sona erdi.2013 sezonun beşinci yarışı olan II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisini 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Ayrıca II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün gece düzenlediği ikinci klasik otomobil rallisi idi. II. Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi saat 19:30’da Lefkoşa’daki İngiliz Büyükelçiliği önünden start aldı. Rallide 3 özel etap geçildi ve Ralli Kermiya’daki Kemal Küçük Parkı’nda sona erdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 22 Eylül 2013 Pazar günü, Özyalçın Construction’ın kurucusu, kulübün üyesi merhum Oğuz Özyalçın anısına ölümünün birinci yılında, klasik otomobil rallisini düzenledi. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2013 sezonunun 6. yarışı olarak düzenlendi. Ralli 22 Eylül 2013 Pazar günü saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünde start aldı. 3 özel etap geçilen Ralli, Girne’deki Eziç Premier’de sona erdi.2013 sezonunun son etkinliği, III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 16-17 Kasım 2013’de düzenlendi. Etkinliğin birinci günü, 16 Kasım 2013 Cumartesi günü ZET Carting pistinde klasik slalom yapıldı. Etkinliğin ikinci günü, 17 Kasım 2013 Pazar günü ise, 2013 yılının 7. Klasik Otomobil Rallisi olan III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı. Ralli saat 10:00’da Dışişleri Bakanlığı önünde başladı. Girne’deki Onar Village Tati Köyün’de sona eren Ralli de 5 özel etap geçildi.Haftaya 28 Mayıs 2022 Pazar günü düzenlenen Girne Antik Liman Klasik Otomobil Sergisi.