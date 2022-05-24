2012 Yılı Klasik Otomobil Rallileri

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 yılında 8 klasik otomobil rallisi düzenledi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 yılının ilk etkinliği olarak düzenlediği 3. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi 15 Nisan 2012 Pazar günü yapıldı. Kombos Otomotiv sponsorluğunda gerçekleşen Rally saat 10.00’da Serhan Kombos Otomotiv Lefkoşa Showroom önünden start aldı. Toplam 4 özel etabın geçildiği rallide sadece Mercedes-Benz marka araçlar yarıştı. Birinci gelecek olan ekibe Serhan Kombos tarafından 123 Kasa Mercedes-Benz marka arabanın ödül olarak verilecek olması da ralliye daha da heyecan kattı.2012 sezonunun 2. Klasik Otomobil Rallisi ise 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü gerçekleşen Admina Turizm Club Klasik Otomobil Rallisi idi. Toplam 3 özel etap geçilen Ralli saat 14.30’da Onar Village Tatil Köyünden start aldı. Klasik Rallide Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki Bahar Şenlikleri de ziyaret edildi ve Klasik Otomobil Rallisi 18.00’da Onar Village Tatil köyünde sona erdi.2. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi 2 Haziran 2012 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2012 sezonunun 3. rallisi olan 2. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi Lefkoşa Selimiye Meydanında saat 17.00’da başladı.4 özel etap geçilen Ralli saat 19:30 sularında Gönyeli’deki Baraj Restaurant’ta sona erdiKuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun 4. yarışı olan 1. Lapta Belediyesi Klasik Otomobil Rallisini 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirdi. Ralli saat 16:00’da Lapta’daki Jolly – Joker Cafe’den verilen startla başladı. Rallide 3 özel etap geçildi ve saat 18.00 sularında aynı yerde son buldu.2012 sezonunun 5. Yarışı olan Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi’ni 1 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Gece rallisi olarak organize edilen Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi saat 19:00’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyünden verilen startla başladı. 3 özel etap geçilen rally saat 21:00 sularında start yeri olan Girne Onar village Tatil Köyünde sona erdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2012 sezonunun, 6. Klasik Otomobil Rallisi olan 3.Master Klasik Otomobil Rallisi 16 Eylül 2012 Pazar günü yapıldı. Ralli saat 10:30’da Mağusa Namık Kemal Meydanında start aldı ve 3 özel etap geçildi. Ralli 13:30 sularında start yeri olan Namık Kemal Meydanında sona erdi.5. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisini 2012 sezonunun 7. Klasik Otomobil Rallisi olarak 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. 5. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisi 13 Ekim 2012 Cumartesi günü ZET Karting Pisti’nde yapılan slalom ile başladı. Rallinin ikinci günü olan 14 Ekim Pazar günü ise saat 10:30’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nden start alındı ve toplam 3 özel etap geçildi, 16:00 sularında ayni yerde sona erdi.2012 sezonunun 8. yarışını 11 Kasım 2012 Pazar günü gerçekleştirdi. II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2012 yılının son yarışı ve son etkinliği oldu. II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin start yeri Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi idi. Toplam 4 özel etap geçilen olan ralli, Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nde sona erdi.Haftaya 2013 Yılı Klasik Otomobil Rallileri.