Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2016 yılının üçüncü rallisi olan 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisini 17 Nisan 2016 Pazar günü gerçekleştirdi. Olive Tree Hotel sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde gerçekleşen 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi bir önceki senede olduğu gibi Olive Tree Hotel’den start aldı ve yine ayni yerde sona erdi. 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi 2016 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.17 Nisan 2016 Pazar günü saat 13:00’dan itibaren Çatalköy’de ki Olive Tree Hotel’de toplanmaya başlayan klasikler saat 14:00’da verilecek olan startı beklemeye başladılar. Saat 14:00’da 1 kapı numaralı klasik otomobilin startı ile 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi başladı ve sırasıyla Arapköy, Alevkayası, Karaağaç ve Acapulco’dan geçip finish yeri olan Olive Tree Hotel’e vardılar.Toplamda 58 km süren 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisinde 3 özel etap ve 1’de seyirci özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 20 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 40 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 75 dakika sonra ve son özel etap olan seyirci özel etabı ise start saatinden 135 dakika sonra geçildi.Finish yeri olan Çatalköy’de ki Olive Tree Hotel’de yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve spor Otomobil Kulübünün düzenlediği 2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.2. Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç, Seyirci Özel Etabı olmak üzere toplam 9 kategoride ödül verildi.Haftaya 2016 rallilerine ara verip, geçtiğimiz günlerde yapılan 8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi sizlerle.