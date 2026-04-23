Ülkemizin en başarılı ve faal folklör derneklerinden olan Othello Folklor Derneği Türkiye Manisa'da düzenlenecek olan "486. Uluslararası Mesir Salçacı ve Halk Dansları Festivali"ne katılıyor. Başkanlığını aynı zamanda dernek başkanı olan İsmail Manyera'nın yaptığı 20 kişilik kafile Manisa'ya gitti. Baskan Manyera amaçlarının KKTC'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğuna vurgu yaparak "Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak, önceki festivallerde olduğu gibi bu festivalde de ülkemizin adını duyurmak istiypruz" dedi.

Festivale KKTC'nin yanısıra Kuzey Makedonya, Hindistan, İtalya, Endonezya, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Yunanistan, Ukrayna, Azerbeycan ve Türkiye'den halk dansları ekipleri katılacak.