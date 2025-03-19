Yasa ile işlemlerin hızlı ilerlemesinin sağlanması ve ayrıca maddi külfete sebep olmaması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararından önce sadece Çevre Koruma Dairesi tarafından gerekli görülmesi ve yapılacak faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü kapsamında olması durumunda, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporunun hazırlanması yönünde yeniden düzenleme yapıldı.

Ayrıca, yatırım amacı güden sanayicilerin önlerini açabilmek adına konu Yasa'nın 5'inci maddenin (2)'nci fıkrasının (Ç) bendi tümden kaldırıldı.