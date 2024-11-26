Uluslararası Masa tenisi Federasyonu(ITTF)Kuzey Kıbrıs temsilcisi Fadıl Olguner'e 2025 Dünya Masa tenisi Günü nedeni ile Kuzey Kıbrıs'taki etkinlikleri organize etme görevi verdi. Olguner'e organizatör görevi geçen yıl da verilmiş ve Olguner'e ITTF tarafından bir teşekkür belgesi verilmişti. Olguner bu konuda geçen yıl tecrübe kazandıklarını belirterek bu yıl oluşturacağı ekip ile çok daha iyi etkinliklere imza atacağını belirtti.