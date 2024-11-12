Yusuf Karayusufoğlu

Bursa’da 8-10 Kasım tarihlerinde yapılan Masterler Turnuvasına katılan,veteran masa tenisçilerimiz,ülkeye 3 madalya ile döndü.

Turnuvanın ilk etabında düzenlenen ve her yaşta masa teniscinin katıldığı OPEN yarımasında Fadıl Olguner grubundan 3 galibiyet ile çıktı ancak 16 ya girme maçında genç rakibine 3-1 yenilerek elendi.Olguner daha sonra yapılan karışık çiftlerde de çeyrek finalde elendi.Ancak olguner Çift erkek maçlarında 3.oldu.Tek erkek maçlarında grup birincisi olan Olguner ilk 8’lerde elendi.

Değer Baysal Öztuğ ise her geçen gün performansını artırıyor.Bu maçlarda Şule Yıldön ile çift bayanlarda 3 .olurken ,ferdilerde consolution birincisi oldu.Öztuğ,deneyim kazanarak ve ayrıca madalyalar ile döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.