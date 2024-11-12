Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Nazlime Sporcuoğlu U13 Takımlar Ligi'nde şampiyonlar belli oldu.

İki haftadır süren ligde şampiyon olan takımlar belirlendi. Nazlime Sporcuoğlu adına düzenlenen turnuvada Girne Amerikan Üniversitesi hem kızlarda hem de erkeklerde mutlu sona ulaştı. Kızlarda ikinci sırayı Dumlupınar, üçüncü sırayı ise Bekiroğulları MTAYD alırken, erkeklerde ise ikincilik Sütlüce Spor Kulübü, üçüncülük ise Arucad Anka Spor Derneği'nin oldu. Dereceye giren takımların sporcularına ödülleri karşılaşmalar sonrasında verildi.