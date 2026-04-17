Türkiye’de okullarda artan şiddet olayları, eğitim sistemine yönelik kaygıları yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Son günlerde peş peşe yaşanan silahlı saldırılar, eğitim ortamlarının güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratırken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için eğitim camiasında derin üzüntü yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, sorunun yapısal boyutuna dikkat çekti. Gelener, okullarda artan şiddetin yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamayacağını, eğitim sisteminde uzun süredir biriken sorunların sonucu olduğunu ifade etti.

Okullardaki şiddetin yalnızca bireysel öfke ya da aile içi sorunlarla sınırlı olmadığına işaret edilen açıklamada; rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerindeki yetersizlik, okul güvenliğindeki eksiklikler, yoksulluk ve eşitsizlikler ile sağlıklı kurulmamış okul-aile ilişkilerinin temel sorun alanları olduğu belirtildi.

Akran zorbalığı, öğretmene yönelik şiddet ve okul içindeki güven kaybının birbirinden bağımsız olmadığı ifade edilen açıklamada, bu sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı. Okullarda şiddetin yalnızca disiplin meselesi olarak değerlendirilemeyeceği, bunun doğrudan çocuk koruma ve eğitim politikası konusu olduğu kaydedildi.

KTÖS, çözüm önerileri kapsamında rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, psikososyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve çocuk koruma sistemlerinin oluşturulması çağrısında bulundu. Ayrıca okul-aile ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturtulması gerektiği ifade edilerek, uzun süredir gündeme getirilen “okul-aile sözleşmesi”nin hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, başta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunularak, şiddet ortaya çıktıktan sonra tepki vermek yerine, şiddeti doğuran koşulları ortadan kaldıracak önleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, okulların şiddet, korku ve tehdidin değil; güvenli bir öğrenme ortamının adresi olması gerektiğini belirterek, “Bugün görmezden gelinen her ihmal, yarın daha ağır sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.