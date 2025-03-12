Sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Cemre Nur Doğan dün sabah yenden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 04.03.2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen, Türkmenistan uyruklu bir şahsın, vermiş olduğu ifadesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde internet üzerinden Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakır Eylül isimli kişi ile konuştuğunu Türkmenistan'da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin Dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu Cemre Nur Doğan'ın hesap numarasına 14.02.2025 tarihinde 10 bin dolar karşılığı olan 360 bin TL havale ettiğini ancak 01.03.2025 tarihinde uçak biletlerinin ödenmediğini ve Çalışma Dairesine başvurunca ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 4 Mart tarihinde tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu mağdurların zanlının abisiyle görüşmeler yapıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının hesabına gönderilen 360 bin TL paranın çeşitli hesaplara gönderildiğini, bu yönde soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlı ile abisinin hesabı ortak kullandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının geçtiğimiz Şubat ayında da benzer meseleden dolayı tutuklandığını ve teminata bağlandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.