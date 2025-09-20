Alithia’nın haberine göre Andreu, el konulan uyuşturucu madde miktarındaki bu artışta ülkeye giriş kapılarındaki nokta atışı operasyonların önemli rol oynadığını belirtti.

Andreu 1 Ocak-31 Ağustos döneminde ele geçirilen hintkeneviri türü uyuşturucunun 613 kilo (2024’ün aynı döneminde el konulan miktardan 279 kilo fazla) kokain türü uyuşturucunun 39,5 kilo (geçen yıl el konulandan 33,5 kilo fazla) hintkeneviri reçinesinin 1,5 kilo (geçen yıldan yarım kilo fazla) ve hintkeneviri bitkisinin 50 kök (geçen yıl sadece 14 kök ele geçirilmişti) olduğunu açıkladı.

Hristos Andreu 1-19 Eylül döneminde el konulanlar ile ele geçirilen toplam uyuşturucu madde miktarının da arttığına dikkat çekti ve hintkeneviri miktarının 640’a, kokainin 40 kiloya, hintkeneviri reçinesinin 2 kiloya yükseldiğini, çikolata, bira, bisküvi vb şeklinde THC içeren 2 bin 476 ürüne de el konulduğunu kaydetti.