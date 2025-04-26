Normfeed Su Ürünleri Yem Sanayi Ticaret A.Ş. ve Dumani Karma Yem Ürünleri Ltd. Şti. sahibi Emir Yakup Dumani’nin katkılarıyla desteklenen Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Erkek Futsal Takımı, Konya’da düzenlenen Okul Sporları Futsal Türkiye Yarı Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı.

Konya Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında LTL, B Grubu ikincisi olarak çıktığı çapraz eşleşme finalinde A Grubu birincisi Isparta Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Türkiye Finalleri’ne yükselmeyi hedefleyen temsilcimiz, seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 mağlup oldu ve Türkiye genelinde son sekiz takım arasına kalmayı kılpayı kaçırdı.

Normfeed Su Ürünleri ve Dumani Karma Yem’in sağladığı destekle büyük bir mücadele örneği sergileyen LTL Erkek Futsal Takımı, Konya’daki performansıyla takdir topladı.