Aksa Süper Lig

C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 3

Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 1

Gönyeli – T.H. Dumlupınar: 1 – 0

Esentepe – Cihangir. 1 -  0

Doğan T. Birliği – Yenicami: 2 – 0

A.Yeşilova – DND L. Gençler Birliği: 5 – 0

Çetinkaya – Mesarya: 3 – 4

Göçmen derin nefes aldı Göçmen derin nefes aldı

Aksa 1.Lig

PAZAR (Saat 16.00)

Türk Ocağı – Binatlı: (Şakir Azizoğlu)

K.Kaymaklı – Hamitköy (Ali Özer)

Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)

Yalova – Lapta(Emre Öztaşlı)

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: (Fehim Dayı)

U. Maraş – Vadili (Abdullah Genç)

N. Dipkarpaz – Çanakkale (Şahin Coşkun)

A. Kozanköy – S. Geçitkale (Burak Mandıralı