Aksa Süper Lig
C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 3
Mağusa Türk Gücü – Lefke: 3 – 1
Gönyeli – T.H. Dumlupınar: 1 – 0
Esentepe – Cihangir. 1 - 0
Doğan T. Birliği – Yenicami: 2 – 0
A.Yeşilova – DND L. Gençler Birliği: 5 – 0
Çetinkaya – Mesarya: 3 – 4
Aksa 1.Lig
PAZAR (Saat 16.00)
Türk Ocağı – Binatlı: (Şakir Azizoğlu)
K.Kaymaklı – Hamitköy (Ali Özer)
Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)
Yalova – Lapta(Emre Öztaşlı)
Mormenekşe – Yeniboğaziçi: (Fehim Dayı)
U. Maraş – Vadili (Abdullah Genç)
N. Dipkarpaz – Çanakkale (Şahin Coşkun)
A. Kozanköy – S. Geçitkale (Burak Mandıralı