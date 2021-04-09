Nöbetçi Eczaneler - 9 Nisan 2021

LEFKOŞA:
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
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ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
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ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa
03922239731
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)
03928150188
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MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0548 851 11 50
GAZİMAĞUSA:
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
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MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
3660002
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
03927142316
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240