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Nöbetçi Eczaneler - 9 Nisan 2021

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Nöbetçi Eczaneler - 9 Nisan 2021
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LEFKOŞA:

AKDORA ECZANESİ

 MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922253355

 ***

ORTAKÖY ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 03923303200

***

ÖZERÇAL ECZANESİ

 Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

 03922239731

 GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0548 851 11 50

GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

 3660002

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 03927142316

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

 LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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