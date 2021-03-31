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Nöbetçi eczaneler (31 Mart 2021)

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Nöbetçi eczaneler (31 Mart 2021)
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LEFKOŞA

ECEGÜL ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa

03922255847

FERİN ECZANESİ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

PERVİN ECZANESİ

HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

03922252818

GİRNE

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

0392 822 38 85

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

0392 815 73 50

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

03923654735

HACER BALIKÇI ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

03923655518

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

03927143591

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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