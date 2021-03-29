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Nöbetçi eczaneler (29 Mart 2021)

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Nöbetçi eczaneler (29 Mart 2021)
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KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

LEFKOŞA

ALİ ERSOY ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı

3301277

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

03922279155

BİRGÜN ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

03922252412

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

03928223202

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

03928152025

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

03923656922

ÖZNERGİS ECZANESİ

Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

0392 365 24 92

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

03927144894

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

3301 720

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11 Lefke

03927277649

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