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Nöbetçi eczaneler (27 Aralık 2020)

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Nöbetçi eczaneler (27 Aralık 2020)

LEFKOŞA

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı

03922279155

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY

03922284600

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

Atatürk Cad. No:20

03928153516

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

03928150009

MAĞUSA

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu

03923662999

BAHAR ECZANESİ

Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı

0392 365 51 26

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.

03927143847

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

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