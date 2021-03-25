Nöbetçi Eczaneler - 25 Mart 2021

LEFKOŞA:

BALIN ECZANESİ

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

0392 223 18 13

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ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

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SEROL ECZANESİ

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

03922272064

GİRNE:

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

03928151025

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ŞİFALI ECZANESİ

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

05338463330

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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ZEYNEP ECZANESİ

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

03923651847

GÜZELYURT:

AŞAR ECZANESİ

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

0392 714 21 93

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

0548 860 55 54

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240