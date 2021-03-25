Nöbetçi Eczaneler - 25 Mart 2021

LEFKOŞA:
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
0392 223 18 13
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ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
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SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
GİRNE:
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
GAZİMAĞUSA:
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240