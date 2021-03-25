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Nöbetçi Eczaneler - 25 Mart 2021

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Nöbetçi Eczaneler - 25 Mart 2021
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LEFKOŞA:

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 0392 223 18 13

***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

 GİRNE:

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

 GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 03923651011

***

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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