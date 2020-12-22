Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2020)

LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy
03922236217
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
03922282330
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
03928222287
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
0392 816 00 82
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
03923652424
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
03923712224
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240