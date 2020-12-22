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Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2020)

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Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2020)

LEFKOŞA

ERSAĞ ECZANESİ

Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy

03922236217

KERMİYA ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

03922233483

PAPATYAM ECZANESİ

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

03922282330

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

03928222287

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

0392 816 00 82

MAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

03923662026

ULUÇAY ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

03923652424

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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