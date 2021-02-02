banner583
banner590
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
11 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
12 0
 
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
11 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
25 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
14 0
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
22 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
61 0
banner529
banner570

Nöbetçi eczaneler (2 Şubat 2021)

banner476

Nöbetçi eczaneler (2 Şubat 2021)
banner601

KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

LEFKOŞA

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

03922256161

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

ATATÜRK CAD. ŞAKİR APT.7 ZEMİN KAT NO:65 GÖNYELİ

03922234604

EREN ECZANESİ

ŞHT.KEMAL ÜNAL CAD. N0:53 LEFKOŞA METROPOL YOLU TAŞKINKÖY

0392 225 24 74

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. MAHKEMELER YANI GARANTİ BANKASI KARŞISI NO:32 GİRNE

0392 815 70 75

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

KARAOĞLANOĞLU CAD. N0:181 (33) GİRNE (LASTİKÇİ CAHİT YANI) KARAOĞLANOĞLU

0392 822 41 42

GAZİMAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI NORTHERLAND BİNALARI ALASYA PARK SİTESİ ESKİ KALİLAND KARŞISI DÜKKAN:4 MAĞUSA

0392 365 38 68

OSMANKAN ECZANESİ

LARNAKA YOLU, HALKEN BİNASI KARŞISI, DR. ŞERİFE ZORBA CİLT KLİNİĞİ YANI,

03923669297

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

ŞHT.MEHMET SOKOLLU SOK.LALA MUSTAFA PAŞA MAH.NO:14 -A GÜZELYURT

7142000

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

LEFKE

ULUS ECZANESİ

ECEVİT CAD. N0:11 LEFKE

03927277649

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.