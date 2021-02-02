Nöbetçi eczaneler (2 Şubat 2021)

KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…
LEFKOŞA
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY
03922256161
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ŞAKİR APT.7 ZEMİN KAT NO:65 GÖNYELİ
03922234604
EREN ECZANESİ
ŞHT.KEMAL ÜNAL CAD. N0:53 LEFKOŞA METROPOL YOLU TAŞKINKÖY
0392 225 24 74
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. MAHKEMELER YANI GARANTİ BANKASI KARŞISI NO:32 GİRNE
0392 815 70 75
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
KARAOĞLANOĞLU CAD. N0:181 (33) GİRNE (LASTİKÇİ CAHİT YANI) KARAOĞLANOĞLU
0392 822 41 42
GAZİMAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI NORTHERLAND BİNALARI ALASYA PARK SİTESİ ESKİ KALİLAND KARŞISI DÜKKAN:4 MAĞUSA
0392 365 38 68
OSMANKAN ECZANESİ
LARNAKA YOLU, HALKEN BİNASI KARŞISI, DR. ŞERİFE ZORBA CİLT KLİNİĞİ YANI,
03923669297
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
ŞHT.MEHMET SOKOLLU SOK.LALA MUSTAFA PAŞA MAH.NO:14 -A GÜZELYURT
7142000
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE
ULUS ECZANESİ
ECEVİT CAD. N0:11 LEFKE
03927277649