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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2020)

LEFKOŞA

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255075

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03922238675

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922271664

GAZİMAĞUSA

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922271664

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA / Gazimağusa

 0392 365 68 20

GİRNE

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne

 03928159777

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne / Girne

 0533 830 00 49

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke / Lefke

 05338419578

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

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