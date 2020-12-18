Nöbetçi Eczaneler (18 Aralık 2020)

LEFKOŞA
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255075
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03922238675
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922271664
GAZİMAĞUSA
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922271664
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA / Gazimağusa
0392 365 68 20
GİRNE
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne
03928159777
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne / Girne
0533 830 00 49
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke / Lefke
05338419578
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51