Nöbetçi eczaneler (16 Aralık 2020)

LEFKOŞA
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy
2232333
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR
0392 227 60 71
GİRNE
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK
05338575494
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
03928161213
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
03923656838
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol
03927143591
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı
3301 720
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470