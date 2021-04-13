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Nöbetçi Eczaneler - 13 Nisan 2021

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Nöbetçi Eczaneler - 13 Nisan 2021
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LEFKOŞA:

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa

 03922255730

 ***

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 03922236630

 ***

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

 0392 816 12 13

 GAZİMAĞUSA:

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

 ***

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 03923656977

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

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