Nöbetçi Eczaneler - 13 Nisan 2021

LEFKOŞA:
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa
03922255730
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GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
03922236630
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PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
03922282330
GİRNE:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
03928213088
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
GAZİMAĞUSA:
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
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VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649