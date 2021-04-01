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Nöbetçi Eczaneler - 1 Nisan 2021

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Nöbetçi Eczaneler - 1 Nisan 2021
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LEFKOŞA:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

0392 223 93 93

***

GALEN ECZANESİ

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

0392 227 26 03

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa

2232333

GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

0392 815 70 75

***

DÜNYA ECZANESİ

Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

0392 815 00 09

GAZİMAĞUSA:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

03923651338

***

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

03923656040

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

03927141190

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

0392 371 28 56

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500

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