KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (11 Ocak 2021)

LEFKOŞA
ORHAN BERKE ECZANESİ
Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap aparman arkası ,Ortaköy ,Lefkoşa, Hayat çadırı karşı yolu, Harup ara sokak, Belça arkası Eczacılar Birliği yanı / Lefkoşa
03922233121
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı / Lefkoşa
03922280040
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa
2290 990
GAZİMAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa
0392 365 40 04
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654969
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne
03928152248
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne
03928150009
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt
7142000
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51