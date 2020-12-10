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UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
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“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
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“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
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Köyün su deposuna deterjan döktüler!
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Koronanın fendi, futbolu yendi
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Hekimler fidan dikti
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KKTC Nöbetçi Eczaneler 10 Aralık 2020

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